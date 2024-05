Mutiger Passant half beim Aufklären von Einbrüchen

Nicht wegsehen, sondern handeln: Einer, der diesen Spruch besonders verkörpert, ist Jürgen Grohmann. Er hatte Anfang April in der Fußgängerzone in Baden zwei Männer beobachtet, deren Verhalten ihm seltsam vorgekommen war. Weil es so aussah, als würden sie Geschäfte auskundschaften, rief er zur Sicherheit sofort die Polizei. Eine goldrichtige Entscheidung!