15 Singles auf der Suche nach dem Glück

Neue Staffel, neues Glück: Arabella Kiesbauer stellt zum Start der nunmehr 21. Auflage des ATV-Erfolgsformats „Bauer sucht Frau“ in den kommenden zwei Wochen jeweils am Mittwoch ab 20.15 Uhr (sowie via Abruf auf Joyn) jene 15 Bäuerinnen und Bauern vor, die sich auf das größte Liebesabenteuer und zugleich die wohl schrägste Erfahrung ihres Lebens einlassen wollen. Denn Tatsache ist: Der Inszenierungsfaktor auf beiden Seiten der Kamera hat sich im Laufe der vergangenen Staffeln doch deutlich erhöht und teils bizarre Formen angenommen.