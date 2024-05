Mordverdächtige Inder wollen bei uns bleiben

Die beiden Inder sind dringend verdächtig, mit sieben anderen Landsleuten am 21. August 2023 einen ebenfalls indischen Staatsbürger in der britischen Stadt Shrewsbury brutal ermordet zu haben. Fünf Tatverdächtige wurden in Großbritannien bereits festgenommen. Vier Täter wurden wegen Mordes jeweils zu 28 Jahren unbedingter Haft bzw. ein Täter wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt.