Zucchero versprüht eine „Überdosis d’amore“

Er ist auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Seit seinem Hit „Senza una donna“ ist er regelmäßig auf Tour. In seiner Heimat Italien stand der 68-Jährige schon 13 Mal an der Spitze der Albumcharts. Zucchero besticht seit Jahrzehnten mit gefühlvollen Balladen, unverwechselbarer Stimme und jeder Menge Blues im Blut. Im Zuge seiner Welttournee stattet er auch der NÖ-Landeshauptstadt einen Besuch ab. Und wie es das Tour-Motto „Überdosis d'amore“ des italienischen Superstars so will, wartet am 25. Juli am St. Pöltner Domplatz jede Menge Liebe.