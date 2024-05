Land OÖ bastelt an einem neuen Gesundheitsportal

Geplant sind benutzerbezogene Services wie etwa die Verwaltung von Arzt- oder Krankenhausterminen sowie eine einfache Einsicht in die Patientenakte oder in Befunde. LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) will das nicht als Gegenmodell zum bereits bestehenden ELGA-System verstanden wissen, sondern als zusätzliche Möglichkeit der Digitalisierung im Gesundheitswesen.