Football-Star fühlt sich bereit für das Comeback

Voll im Training

Jetzt steht der 27-Jährige kurz vor seinem Comeback – bei seinem neuen Verein Frankfurt Galaxy. Die Deutschen, die in der Western Conference spielen, sind zwar zum Auftakt der European League of Football spielfrei, doch am 2. Juni könnte es so weit sein. „Ich bin jetzt seit einer Woche wieder voll im Mannschaftstraining, auch mit Kontakt“, erzählte der Innsbrucker, der in Frankfurt auch ein Praktikum als Arzt absolviert.