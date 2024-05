Dringend Futterspenden für Tiertafeln erbeten

An jedem 1. Samstag des Monats wird eine Tiertafel abgehalten, bei der Menschen (mit entsprechendem Einkommensnachweis) Futter für ihre Schützlinge erhalten. Abgegeben werden können diese bitte zuvor bei Billa, Spar und Öbau Reisinger in Frohnleiten, die nächste Tafel ist am 1. Juni in der „Oberlandler Sterzhütte“ im Rintpark.