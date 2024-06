Kühbauer: „Ich will ja keine toten Fische“

Es ist ein spezielles Interview-Setting. Didi Kühbauer steht für unser TV-Interview auf dem Tennisplatz (!) Rede und Antwort – und spielt mit Moderator Michael Fally auch ein paar Bälle. Am Rande der Einheit spricht „Don Didi“ – aufgezeichnet vor seinem Engagement beim WAC (daher auch die Frage zur Wiener Austria) – über seine Racket-Fähigkeiten, seine Emotionen am Tennisplatz und am Fußballplatz („Ich will ja auch keine toten Fische auf der Bank“), seinen Bruder Josef Kühbauer, Rapid, die Austria und Bayern München (alles hier im Video).