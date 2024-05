Motorradfahrerin übersah Stau – drei Verletzte!

Auch Frau in Pkw verletzt

Die 19-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch die Insassin (54) eines Pkw wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. „An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden“, so die Exekutive.