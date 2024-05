Langes Warten auf Arzttermin: Daten fehlen!

Erst im März haben wir zuletzt darüber berichtet: Bis zu einem Jahr müssen Steirer auf einen Termin beim Kassenarzt warten. Eine Entspannung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: In den nächsten zehn Jahren treten zwei von drei steirischen Fachärzten in den Ruhestand, schon jetzt mangelt es vor allem in den peripheren Regionen an einer adäquaten Gesundheitsversorgung.