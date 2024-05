Anna Strigl: „Diese Frau macht einfach ihr Ding“

Fast eine halbe Million Menschen folgen der Tiroler Influencerin Anna Strigl auf Instagram – den passenden Partner oder Partnerin hat die 27-Jährige unter ihren Followern aber noch nicht gefunden. Weshalb sich Strigl in dem Dating-Format „Anna liebt Abenteuer“ auf die Suche nach ihrer großen Liebe macht. Ob sie mit dieser bald auch romantische TV-Abende verbringt, bleibt derweil offen, ihre Fernseh-Highlights hat die Ötztalerin der „Krone“ aber schon verraten. „Ich bin ja eher Team Streaming, aber wenn ich hier so durchs Programm schaue, fällt mir doch einiges ins Auge. Meine Form um Informationen aufzunehmen ist vor allem jene via Youtube. Viele Serien schaue ich eigentlich nicht, nur ´hin und wieder packt es mich und ich „suchtel“ mal eine durch.