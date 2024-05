Neustart nach Gehirnblutung: „Café Ilse Revival“

In den 80er-Jahren führte Ilse Orlitsch das „Café Ilse“ in Eibiswald. 2009 erlitt sie eine schwere Gehirnblutung, die sie nur knapp überlebte. Ihr zweites Leben will sie nun mit dem verbringen, was sie am liebsten tut: Gäste bewirten. Also eröffnete sie Anfang Mai eine Neuauflage ihres legendären Cafés. Abermals in Eibiswald.