Der dritte Wiederaufbau der Pinzgaubahn

Umstieg als Aufgabe für neue Landesregierung

Die Bagger stehen jetzt bereit, die Bauarbeiten werden in den nächsten Wochen intensiviert. Aber: Erst frühestens Ende 2024 dürfte die Bahn wieder im Normalbetrieb auf den Dammkronen der Salzach fahren. Diese werden teils um einen Meter erhöht und verbreitert. Mit technischen Neuerungen wird der Schutz verstärkt. Auch an sechs Brücken wird gewerkt. Danach steht die nächste Aufgabe an: die Elektrifizierung der im Landeseigentum stehenden Bahn. Nach wie vor fährt die Pinzgaubahn mit Diesel. Der Umstieg auf Strom wird daher auch für die künftige Landesregierung eine für den Pinzgau wichtige Hausaufgabe werden.