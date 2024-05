Feuerwehreinsatz wegen überhitztem Heustock

Wegen einer starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr in Schwaz am Donnerstag gegen 9.25 Uhr zu einem Bauernhof ausrücken. Zur Rauchentwicklung kam es aufgrund erhöhter Temperatur von nassem Heu im Heustock. Damit kein Feuer ausbrechen konnte, musste das nasse Heu au sdem Tennen entfernt und in einem überdachten Bereich zum Trocknen ausgelegt werden.