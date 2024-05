Steirer baute mit Porsche tödlichen Unfall

Dem Porschefahrer aus Murau (43), der vergangenes Jahr im Juli einen tödlichen Unfall auf der L502 in der Steiermark verursachte, wurde am Mittwoch der Prozess in Leoben gemacht. Bei dem Unfall befand sich auch seine sechs Jahre alte Tochter im Auto. Er wurde in einem der beiden Anklagepunkte schuldig gesprochen.