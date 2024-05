Das Geheimnis des Fußabdruckes von Gottes Sohn

Was viele nicht wussten oder in Vergessenheit geraten ist: Wir befinden uns noch immer in der Osterzeit, und der „Aufstieg des Herrn“ wird heute, am 40. Tag seit deren Beginn, gefeiert. 40 ist die heilige Zahl in der Bibel – so lange die Fastenzeit dauert, so lange blieb Jesus nach seiner Auferstehung auch noch auf Erden.