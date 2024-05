Jetzt erobern wieder die Chöre die Stadt

Am Mittwoch ist es so weit, da wird das Festival „Voices of Spirit“ in Graz eröffnet – mit einem wahren Klang-Spektakel. Um 18 Uhr geht’s im Landhaushof los, ab 19 Uhr sind 35 Chöre mit 1000 Sängern an 10 Locations der Altstadt im Einsatz. Das große Finale um 21.30 Uhr geht wieder im Landhaushof über die Bühne. Der Eintritt ist frei!