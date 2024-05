EU-Skepsis der Tiroler geringer als befürchtet

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die Gemeinderatswahl in Innsbruck ist geschlagen, die Karten wurden neu gemischt. Man darf gespannt sein, was am Ende des Tages rauskommt – doch eine Koalition von Johannes Anzengruber mit Georg Willi (Grüne) und Elli Mayr (Rote) ist sicher am wahrscheinlichsten. Spannend wird nur, ob auch FPÖ und ÖVP eine Amtsführung im Stadtrat bekommen.