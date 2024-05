Flammendes Inferno nach Überschlag mit Auto

Autofahrer als Retter

Der leicht verletzte Fahrer konnte sich mit Hilfe nachkommender Pkw-Lenker gerade noch ins Freie retten, ehe das Unfallwrack in Flammen aufging. Als die ersten alarmierten Löschtrupps am Einsatzort eintraf, hatte sich das demolierte Auto bereits in einen Feuerball verwandelt.