Tennisfreunde konnten Tiroler das Leben retten

Treffen mit Rettungsteam nach gut fünf Wochen

Gut fünf Wochen später kann sich Oswald an die genauen Geschehnisse immer noch nicht erinnern. Nun traf er sich, gemeinsam mit seiner Frau Silvia, mit dem Rettungsteam, das gemeinsam mit den Ersthelfern sein Leben gerettet hatte. Auf der Wache in Schwaz fand das Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen statt, inklusive Führung durch die Räumlichkeiten und Fahrzeuge. „Ich bin froh, dass die anwesenden Ersthelfer so schnell reagiert und die Rettungskette in Gang gesetzt haben. Die Rettungskräfte haben alles gegeben – ansonsten wäre ich heute nicht hier. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin“, soder 63-Jährige.