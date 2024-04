Serie von Einbruchsdiebstählen geklärt

Der Verdächtige soll für 14 Einbrüche sowie zwei Einbruchsversuche in Münzzählautomaten in Foyers von Geldinstituten verantwortlich sein. Die Münzfächer wurden in den Nachtstunden aufgebrochen. Aktiv war der Verdächtige dabei in den Bundesländern Steiermark, Kärnten, Salzburg und Niederösterreich. Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro.