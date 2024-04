Frau schwebt nach Arbeitsunfall in Lebensgefahr

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr kam es in Stubenberg zu dem tragischen Unfall. Eine 45-Jährige war mit ihrem Gatten auf dem landwirtschaftlichen Anwesen mit dem Abladen von Futter beschäftigt. Der Landwirt befand sich dabei am Traktor, dessen Motor lief, um einen angehängten Ladewagen zu betreiben. Die Frau war währenddessen damit beschäftigt, das Futter mit einem Rechen an das Ende des Wagens zu schieben.