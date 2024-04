37-Jähriger zielte mit Armbrust auf Bekannten

In einem Lokal im Heimatort des Betroffenen im Weinviertel kam es zwischen ihm und drei Bekannten zu einer Auseinandersetzung. „Ich kann mich noch erinnern, dass wir es lustig hatten. Die letzten Bilder, die ich habe, sind eigentlich positiv. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass das so gekippt ist“, erzählt der 37-jährige Niederösterreicher. Denn an den gegenständlichen Vorfall kann er sich überhaupt nicht mehr erinnern – was den Medikamenten und den neun Bier geschuldet ist.