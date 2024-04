KV-Abbruch: In Chemischer Industrie drohen Streiks

Die KV-Verhandlungen über die Gehälter und Löhne der knapp 50.00 Beschäftigten in der Chemieindustrie gehen am 6. Mai weiter. In der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag gelang den Gewerkschaften und dem Fachverband noch keine Einigung. Und die Gewerkschaften drohen bereits: „In Anbetracht der verhärteten Situation werden bei einer ergebnislosen vierten Verhandlungsrunde weitere gewerkschaftliche Maßnahmen ergriffen.“