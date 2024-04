Olympia ist für drei Tiroler in weiter Ferne

Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer

Nach dem frühen Aus in Baku bis 97 Kilogramm bekommt Daniel Gastl in Istanbul (9. bis 12. Mai) noch eine zweite Gelegenheit, endlich richtige Olympia-Luft zu schnuppern. 2016 in Rio war das Kraftpaket nur als Trainingspartner dabei. Allerdings wird es für ihn ganz schwer: Der 30-Jährige muss sich bis 130 kg mit den schwersten Ringern messen! „Ich setze auf Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer. Vielleicht kann ich so überraschen. Muskelaufbau geht sich in der knappen Zeit nicht mehr aus“, meldete er sich vom Trainingslager in Ungarn.