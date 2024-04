Nächster Westligist muss sich neuen Trainer suchen

Eigentlich ist beim FC Pinzgau Saalfelden alles eitel Wonne. Als Dritter ist man weiterhin mittendrin statt nur dabei im Titelrennen der Westliga. Dazu steht man im Landescup-Finale am 15. Mai gegen den SV Kuchl. Auch beim Damen-Team läuft es richtig gut. Und im Nachwuchs befinden sich die Pinzgauer mit ihrer Akademie ebenfalls im Aufwind. Einen Anteil am Erfolg des Vereins hat Herren-Cheftrainer Hannes Schützinger, der dazu als Sportlicher Leiter in der Nachwuchsarbeit tätig ist.