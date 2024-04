„Das Werftareal nicht Immo-Spekulanten überlassen“

In einem offenen Brief thematisiert der Vorstand des Vereines „Brennpunkt Werft“ das heute. Harry deBoer, Regina Gruber, Elisabeth Kerschbaum, Andrea Mras und Karin Zalesak wenden sich an den Bürgermeister sowie alle Gemeinderäte: „Wir wollen keine zweite Signa. Die Werft darf jetzt nicht dem nächsten Immobilienspekulanten überlassen werden!“ Statt auf den nächsten „Entwickler“ und seine Wünsche zu warten, solle die Stadt jetzt ein Konzept erstellen, wie der Anteil des öffentlichen Eigentums in der Werft erhöht werden kann.