Französischer Bürgermeister zeigte Hitlergruß

Philippe Gaudin ist Bürgermeister von Villeneuve-Saint-Georges, einer südlich von Paris gelegenen Gemeinde mit etwa 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Am Samstag hatte er in einer aufgeheizten Gemeinderatssitzung zum Budget zweimal den Hitlergruß gezeigt. Zuvor soll ein Oppositionspolitiker Gaudin beschuldigt haben, in der Vergangenheit gemeinsame Sache mit Rechtsextremen gemacht zu haben.