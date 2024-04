Rück- und Ausblick: So steht’s um Tirols Industrie

Blick ins zweite Halbjahr 2024 positiver

Positiver als bei der letzten Umfrage blicken Tirols Industrieunternehmen in die (nahe) Zukunft – insbesondere in die heurige zweite Jahreshälfte. Wie entwickelt sich die Produktionstätigkeit in den nächsten drei Monaten? 75 Prozent (Q4/23: 71 %) beantworteten diese Frage mit „durchschnittlich“, 19 Prozent (Q4/23: 25 %) schätzen ihre Produktionstätigkeit im nächsten Quartal als „schlecht“ ein und 6 Prozent (Q4/23: 4 %) rechnen mit einer guten Auslastung in den nächsten drei Monaten.