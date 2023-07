So tickt der gefuchste Schuhdieb aus Wien-Hernals

Erst glaubt man nur an einen Zufall, aber die Geschichten über entwendete Schuhe in Dornbach und Neuwaldegg häuften sich merkbar. Die Anwohner teilten auf Facebook auch ihre Beobachtungen und Fotos von gefundenen Schuhen, die an anderen Orten plötzlich wieder wundersam auftauchten. Schnell wurde eine ganze Bande auf frischer Tat ertappt: Kleine Füchslein sind für die textile Schnitzeljagd verantwortlich.