Nach 0:3 und Marathon wartet erneut die Austria

Thomas Silberberger schaltete am Sonntag ab. Nach den bitteren 35 Minuten in der ersten Halbzeit beim Spiel gegen die Wiener Austria blieb der Trainer in Wien, weil er am Abend bei „Talk & Tore“ beim TV-Sender Sky eingeladen war. „Ich habe mir den Marathon angesehen, war im Ziel vor dem Burgtheater“, erzählte er. Das Spiel hatte er sich noch nicht noch einmal angesehen. Es war auch so noch gut in Erinnerung.