„Mad Men“-Star Christina Hendricks hat Ja gesagt

„Sexy“ Hochzeit in New Orleans

Drei Tage feierten Hendricks und Bianchini in New Orleans. Die Trauung fand im Napoleon House statt. Sie habe sich eine „gothic, stimmungsvolle und sexy“ Hochzeit gewünscht mit vielen Blumen und Deko in Pflaumen-, Rouge- und Schokoladentönen, so Hendricks. „George und ich sind beide ehemalige Gothics, das spricht uns an“, lachte die Schauspielerin.