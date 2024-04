Bereits vier Ausfälle bei der Lustenauer Austria

Youngster in der Hinterhand

Die Austria erwischt es im harten Abstiegskampf also knüppelhart. Nach Matthias Maak (Wadenverletzung) und Luca Meisl (Kreuzbandriss) fallen also zwei weitere Akteure aus. Für das morgige Rückspiel muss Heraf mit Maak, Meisl und Grujcic gleich drei Innenverteidiger vorgeben. Die Alternativen? „Chato erfüllte diese Rolle in Wolfsberg hervorragend und zudem habe ich noch Leo Mätzler in der Hinterhand“, sieht Heraf in seiner Mannschaft kein akutes Verteidigerproblem. Zumal auch Anderson nach seiner Rotsperre wieder spielen darf. Bei Maak steht zudem eine baldige Rückkehr bevor. „Für Dienstag ist es aber definitiv noch zu früh.“