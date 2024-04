Grazer Ex-Vizebürgermeister feiert ein Comeback

Zweieinhalb Jahre war es still um geworden, Mario Eustacchio, damals Grazer FPÖ-Chef und Vizebürgermeister, hatte sich aus dem politischen Leben in die Privatwirtschaft zurückgezogen. Nächste Woche kehrt er aber in den Gemeinderat zurück, wie er in einem Interview mit dem „Grazer“ ankündigt. Wie kommt es dazu? Roland Lohr, früher ebenfalls bei der FPÖ und nun „wilder“ Gemeinderat, legt sein Mandat zurück, Eustacchio wurde die Nachfolge angeboten. Zurück zur FPÖ wolle er aber nicht mehr gehen, er bleibe, wie er sagt, parteifreier „Solokämpfer“.