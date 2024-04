NÖ: Reste von 7500 Jahre alten Gebäuden freigelegt

Auf der Baustelle für einen neuen Windpark in Paasdorf in Niederösterreich haben Archäologen die Grundrisse von rund 7500 Jahre alten Gebäuden entdeckt. Auch Keramikgefäße, Steinwerkzeuge und eine Sonderbestattung wurden ausgegraben, teilten EVN und ImWind am Sonntag mit.