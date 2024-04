Hautnah beim Gauder-Start: Jetzt Tickets gewinnen!

Nicht nur das Zillertal fiebert dem Gauder Fest entgegen, das traditionell am ersten Mai-Wochenende Zell am Ziller zum Beben bringt. Im Festzelt geht es schon am Donnerstag (2. Mai) mit einem Paukenschlag los – beim Radio U1 Gauder Fest Auftakt. Musikalische Highlights sind Nik P., Petra Frey, die Ursprung Buam, die Thierseer, die Fetzig'n und die Halodris aus dem Zillertal.