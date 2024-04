Biomasseheizwerk Steinebach wurde eröffnet

Nach nur neun Monaten Bauzeit ist das Heizwerk nun fertiggestellt. Das Dornbirner Immobilienunternehmen hat insgesamt rund neun Millionen Euro in den Bau des Biomasseheizwerks investiert und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. F.M. Hämmerle wird nämlich in etwa 1700 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen können – das entspricht jährlich rund 670.000 Litern Heizöl. „Wir können ab sofort einen Großteil unserer Wohn- und Geschäftsgebäude in Dornbirn unabhängig und mit umweltfreundlicher, CO2-neutraler Wärme versorgen. Damit haben wir die Weichen für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens gestellt“, betont Tobias Forer-Pernthaler, Vorstand von F.M. Hämmerle.