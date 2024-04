Bernhard Speer: Harry, Heidi und Hollywood

Seit 9. April lädt Neo-Talkmaster Bernhard Speer mit einer zweiten Staffel wieder in seine kompakten 24 Quadratmeter. Gemeint ist damit „das kleinstes Late-Night-Studio der Welt“, wie der „Seiler & Speer“-Sänger seinen „Monte Grillo Club“ nennt. Für den Streamer Joyn lädt er in diesen einmal mehr Gäste zum Talk – u. a. Robert Kratky, Marco Pogo, Mathea und Armin Assinger). Speer kennt jeden Zentimeter, nachdem er das Studio selbst aufgebaut hat und für seine Show gleich in mehrere Rollen schlüpft: Er fungiert als Autor, Host, Produzent und Technikchef. Da bleibt wenig Zeit, um selbst den TV anzuschalten. Für die „Krone“ hat der 41-Jährige aber „Durchgezappt“. „Da ich viel am Rechner arbeite, bin ich eher der, der sich von der Seite berieseln lässt. Wenn ich nicht grad selber am Schneiden meiner Filme bin“, sagt Speer. Er verrät uns seine fünf TV-Tipps für diese Woche.