Möglicher Sozialbetrüger bedrohte Zeugin mit Tod

Die Zeugin zeigte ihren in Innsbruck lebenden Verwandten bei der Polizeilichen Ermittlungsgruppe Task Force SOLBE für Sozialleistungsbetrug an, weil dieser in Tirol von 2008 bis 2017 Mietzinsbeihilfe in Gesamthöhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags bezogen und den Behörden verschwiegen haben soll, dass er „beträchtliche Besitztümer“ in der Türkei hat, darunter Grundstücke, Häuser und Wohnungen. Auch nach 2017 soll er noch versucht haben, Geld zu bekommen, diese Anträge wurden aber abgelehnt.