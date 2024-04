Kourtney Kardashian wehrt sich gegen Bodyshaming

Bereits vor Kurzem hatte sich die älteste Kardashian-Schwester gegen Bodyshaming ausgesprochen. In einer Instagram-Story schrieb sie zu einem Foto, das sie im Bikini zeigte: „Dein Körper ist in allen Stadien schön. Während der Schwangerschaft, wenn wir strahlen und wachsen, nach der Geburt, wenn wir heilen und schrumpfen, und dann ist da diese Zeit, die für mich am schwierigsten ist, da sich unser Körper noch daran gewöhnt.“