In Straßengraben geschleudert: Pensionist tot

Beifahrerin schwer verletzt

Das Kfz des Deutschen war durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert worden. Der Lenker musste von Rettungskräften aus dem Wagen befreit werden. Die 73 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die Frau aus dem Bezirk Baden wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.