13 Jahre später soll für Schwaz zweiter Titel her

Die Schwazer Handballer holen beim Cup-Finalturnier in der eigenen Osthalle zum großen Wurf aus, wollen nach 2011 wieder einen Titel bejubeln. Im Halbfinale wartet am Freitag (17.30, KroneTV) mit Hard allerdings ein ganz schwerer Brocken - der Titelverteidiger und Grunddurchgangssieger in der HLA.