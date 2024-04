Streithansl zückte im Bus plötzlich Pfefferspray

Eine Busfahrt durch die Wachau kann ein wunderbares Erlebnis sein. In Erinnerung bleibt diese auch einem 55-Jährigen – allerdings alles andere als positiv. Denn der Mann war dabei mit einem 44-Jährigen in Streit geraten. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, allerdings ist der Jüngere der beiden bei der Polizei kein Unbekannter, weil er regelmäßig in Auseinandersetzungen verwickelt ist.