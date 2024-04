Kärnten: Mann urinierte bei öffentlichem Parkplatz

Mittwoch am späten Abend befand sich eine Zivilstreife an einem Parkplatz einer Fastfood-Kette in Klagenfurt und sah, wie ein Pkw-Lenker, ein 50-jähriger Mann aus Völkermarkt, auf den Parkplatz einbog, aus dem Fahrzeug ausstieg und in das dortige Gebüsch urinierte.