Salzburgs Goldfische tauchen ein Richtung EM-Quali

College-Schwimmerin nicht am Start

In der allgemeinen Klasse schickt die Schwimmunion Luca Karl, Kato Daiki und Florian Stefanik ins Rennen. Anastasia Tichy, die seit vorigem Herbst an der University of Nebraska in Lincoln (USA) studiert, plante zwar ein Antreten, musste aber absagen. „Sie ist leider nicht dabei“, seufzt Verbandspräsident Clemens Weis. Neun Sekunden fehlen Karl auf die Bestzeit über 1500 Freistil, wo er die besten Chancen hat, sich zu qualifizieren. „Lassen wir uns überraschen, wie nahe ich da hinkommen kann“, glaubt der Student, dass es möglich ist. Aber wichtiger wäre ihm ohnehin im Mai eine Qualifikation für die Freiwasser-EM. „Das wäre ein großes Ziel von mir!“