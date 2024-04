Hamburg: Fahrgäste aus „Höllenblitz“ abgeseilt

Verletzte bei Oktoberfest

Die drei Fahrgäste nahmen die Pannen mit Humor, wohl auch deshalb, weil sie aufrecht im Fahrgeschäft saßen und unverletzt blieben. Noch vor wenigen Monaten endete die Fahrt im „Höllenblitz“ für einige Fahrgäste am Oktoberfest in München nämlich im Krankenhaus. Damals waren zwei Waggons kollidiert, was wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist.