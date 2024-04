Praktische Kleidung für windelfreie Babys

Kinder sind teuer. In der gesamten Wickelphase braucht ein Kind in etwa 5000 Windeln. 2500 Euro kommen so in einem Babyleben für Pampers und Co. zusammen. Das strapaziert nicht nur das Börserl, sondern auch die Umwelt. Knapp eine Million Einwegwindeln landen in Österreich jeden Tag im Müll. Dass es auch mit Stoffwindeln oder auch gleich ganz ohne gehen kann, das will ein junges Salzburger Unternehmen möglich machen.