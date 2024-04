In Wien gibt es beliebtes Eis gratis zu verkosten!

Die Eissaison ist eröffnet. Schon seit Anfang März kann man sich in Wien sein Lieblingseis beim legendären Tichy oder dem bevorzugten Eissalon des Vertrauens holen. Aber auch für Fans von ausgefalleneren Sorten gibt es diesen Sommer wieder was zu schlecken. In Wien kommen Eisliebhaber am Dienstag, 16.4., sogar gratis auf ihre Kosten.