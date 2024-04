Großeinsatz: Wohnhaus brannte komplett nieder

Weithin sichtbar war am Samstagabend eine Rauchsäule über Egelsdorf-Berg in der Gemeinde Sinabelkirchen. Gegen 18 Uhr alarmierten Nachbarn die Feuerwehr, weil ein Wohnhaus mitsamt Wirtschaftsgebäude in Flammen stand. Der Hauseigentümer war nicht zu Hause.