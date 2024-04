Spezielle Salzburger Magie bei Spiel vier

Mittendrin Philipp Sinn, der den ersten Play-off-Treffer seiner Karriere erzielte. „Ich hab draufgehalten, es nicht hundert Prozent so gewollt“, grinste der 20-jährige Deutsche, der eine starke Saison spielt, immer weiter zulegen kann. Und in Salzburg auch sein Herz an Freundin Magdalena, selbst Eishockeyspielerin, vergeben hat. Was ihn fürs Sonntag-Spiel, in dem nun beide Teams nach dem ersten Finalmatchpuck greifen, zuversichtlich stimmt: „Wir haben gute Beine, sind gut konditioniert.“